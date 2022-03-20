США підтверджує використання РФ гіперзвукових ракет проти України

Американські офіційні особи підтвердили, що Росія ще минулого тижня запустила проти України гіперзвукові ракети.

Як повідомляє «Європейська правда», про це на умовах анонімності заявили CNN американські постановці.

За їх словами, це стало першим відомим прикладом використанням таких ракет у бою. За словами джерел, США змогли відстежувати запуски в режимі реального часу.

На думку американських посадовців, використання РФ гіперзвукових ракет могло мати на меті як випробування цієї зброї, так і для «надсилання повідомлення Заходу про російські можливості».

Показово, що в РФ лише 19 березня заявили про використання цієї зброї.

Зокрема, Міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України.

За даними російських ЗМІ, «Кинжал» — авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.