Сили оборони ліквідували українського зрадника — заступника командувача ЧФ РФ

Сили оборони України ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ Андрія Палія.

Інформацію про його загибель оприлюднив один із друзів окупанта на своїй сторінці Вконтакте.

Запис виявив OSINT-дослідник Necro Mancer.

Запис з повідомленням про загибель Андрія Палія

Обставини загибелі капітана першого ранга ворожого флоту поки невідомі.

Андрій Палій був внесений до бази Миротворця.

Андрій Палій, заступник командувача ЧФ РФ ліквідований в Україні

Відомо, що він народився у Києві. Однак відмовився скласти присягу Україні після розпаду СРСР. Тому кар’єру будував в Росії.

Щоправда Миротворець містить дані про наявність у нього українського громадянства, “як мінімум з 2003 року”.