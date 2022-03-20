У Маріуполі окупанти скинули бомби на школу мистецтв, де ховалося близько 400 мешканців » РФ посилила невибіркові обстріли міських районів в Україні, – Міноборони Британії Російські війська посилили невибіркові обстріли міських районів, адже домоглися обмеженого прогресу в їхньому захопленні. Про це повідомляє Міноборони Британії. Наголошують, що за останній тиждень російські війська домоглися обмеженого прогресу в захопленні цих міст. «Замість цього Росія посилила невибіркові обстріли міських районів, що призвело до широкомасштабних руйнувань і великої кількості жертв серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні. Вважають, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць для підтримки атак на міські райони, оскільки вона сподівається обмежити свої і без того значні втрати ціною нових жертв серед цивільного населення. Також повідомляли, що британська розвідка вважає, що Росія не може контролювати українське небо. Хоча контроль над повітрям був однією з головних цілей Москви у перші дні війни.