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РФ посилила невибіркові обстріли міських районів в Україні, – Міноборони Британії

Київ обстріл

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Наголошують, що за останній тиждень російські війська домоглися обмеженого прогресу в захопленні цих міст.

«Замість цього Росія посилила невибіркові обстріли міських районів, що призвело до широкомасштабних руйнувань і великої кількості жертв серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

Вважають, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць для підтримки атак на міські райони, оскільки вона сподівається обмежити свої і без того значні втрати ціною нових жертв серед цивільного населення.

  • Також повідомляли, що британська розвідка вважає, що Росія не може контролювати українське небо. Хоча контроль над повітрям був однією з головних цілей Москви у перші дні війни.
20 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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