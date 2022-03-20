РФ посилила невибіркові обстріли міських районів в Україні, – Міноборони Британії

Про це повідомляє Міноборони Британії.
Наголошують, що за останній тиждень російські війська домоглися обмеженого прогресу в захопленні цих міст.
«Замість цього Росія посилила невибіркові обстріли міських районів, що призвело до широкомасштабних руйнувань і великої кількості жертв серед цивільного населення», – йдеться в повідомленні.
Вважають, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць для підтримки атак на міські райони, оскільки вона сподівається обмежити свої і без того значні втрати ціною нових жертв серед цивільного населення.
- Також повідомляли, що британська розвідка вважає, що Росія не може контролювати українське небо. Хоча контроль над повітрям був однією з головних цілей Москви у перші дні війни.
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