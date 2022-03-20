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РФ панічно шукає резерви і просить про допомогу в країн ОДКБ, – Подоляк

Російська федерація застосовує для ударів по мирних містах руйнівну артилерію, системи «Кинджал» і «Бастіон», та просить про допомогу країни ОДКБ

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

«25-й день війни. Через провали в наступі РФ перейшла до більш руйнівної артилерії: по мирних містах застосовуються системи «Кинджал» і «Бастіон». Також Росія панічно шукає резерви живої сили – стягує все з тихоокеанського напрямку та продовжує вмовляти країни ОДКБ», – йдеться у повідомленні.

20 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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