«Перші чотири пункти майже узгоджено» — у Туреччині заявили про зближення переговорних позицій Києва та Москви У РФ заявили, що Франція заморозила 22 млрд євро активів Центробанку » РФ панічно шукає резерви і просить про допомогу в країн ОДКБ, – Подоляк Російська федерація застосовує для ударів по мирних містах руйнівну артилерію, системи «Кинджал» і «Бастіон», та просить про допомогу країни ОДКБ Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. «25-й день війни. Через провали в наступі РФ перейшла до більш руйнівної артилерії: по мирних містах застосовуються системи «Кинджал» і «Бастіон». Також Росія панічно шукає резерви живої сили – стягує все з тихоокеанського напрямку та продовжує вмовляти країни ОДКБ», – йдеться у повідомленні.