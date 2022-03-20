Бійці, які ще в кінці лютого опановували ПТРК «Корсар», у першому ж бою знищили дві БМП рашистів » Посол США в ООН назвала «вопиющими» сообщения о депортации мариупольцев в Россию Вместе с тем Линда Томас-Гринфилд отметила, что не может подтвердить достоверность этих сообщений Сообщения о том, что тысячи жителей осажденного Мариуполя насильственно депортированы в Россию, «вызывают тревогу» и являются «вопиющими», если они соответствуют действительности, заявила в воскресенье посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Выступая на телеканале CNN, Томас-Гринфилд сказала, что США еще не подтвердили обвинения, высказанные в минувшую субботу городскими властями Мариуполя. «Я только слышала это. Я не могу это подтвердить», – пояснила Томас-Гринфилд. «Но я, – продолжала она, – могу сказать, что это вызывает тревогу. Со стороны России – бессовестно заставлять граждан Украины въезжать в Россию и помещать их в то, что, по сути дела, будет концентрационными лагерями и лагерями для военнопленных». 24 февраля Россия начала крупномасштабное вторжение в Украину, спровоцировав конфликт, который, по данным Управления ООН по правам человека, привел к тому, что, по состоянию на 19 марта, более 900 мирных жителей Украины погибли и почти 1500 получили ранения. Как сообщили городские власти Мариуполя, в субботу российские войска разбомбили местную художественную школу, в которой укрывалось около 400 мирных жителей. При этом количество погибших пока не установлено. Агентство Reuters не имело возможности независимо подтвердить или опровергнуть сообщения мариупольских городских властей. Посольство РФ в Вашингтоне пока не ответило на запрос о комментарии. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал к полномасштабным мирным переговорам с Москвой. США поддерживают эти попытки, заявила Томас-Гринфилд в воскресенье. На следующем саммите НАТО Польша официально представит предложение о миротворческой миссии в Украине, заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Турция пытается выступить в качестве посредника в достижении прекращения огня в Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высоко оценил эти попытки в воскресном интервью на телеканале NBC. «Турция прилагает реальные усилия, чтобы облегчить и поддержать переговоры между Россией и Украиной. Пока рано говорить, могут ли эти переговоры привести к какому-либо конкретному результату», – констатировал Столтенберг.