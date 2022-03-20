На Київщині ми знищили 25 танків, 30 БМП та бензовозів окупантів

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV

“Остання ніч на Київщині була відносно спокійною. Обстрілів не було. Наші ЗСУ продовжують оборону столиці. Було розбито ворожу колону, яка складалась з 25 танків, 30 БМП та бензовозів. Також йдуть позиційні перестрілки в Ірпені, Макарові. Також були організовані евакуаційні коридори для цивільного населення. Загалом за добу вдалось евакуювати 3000 людей.” — розповів Сабій

Сабій розповів, що є велика проблема з тим, що окупанти зруйнували помпову станцію, яка перекачувала воду з річки Ірпінь до Дніпра. За словами Сабія, з одного боку є загроза затоплення сіл, а з іншого окупанти створили самі собі додаткову перепону для наступу з північного напрямку.

“Загалом зараз йде активне поповнення підрозділі ТрО та ЗСУ. Проходить мобілізація та доукомплектація військових підрозділів. Покращується матеріально-технічне забезпечення. Особлива подяка волонтерам, які досить активно допомагають нам. Ми готуємось і знаємо, що зовсім скоро ми зможемо ефективніше проводити контрнаступи та звільняти окуповані території.” — додав Сабій