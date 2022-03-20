На Харківщині ЗСУ відбили наступ окупантів та ліквідували полковника РФ

Військовослужбовці Збройних сил України дали відсіч російським загарбникам, які намагалися піти в наступ біля міста Ізюм, що на Харківщині. Про це розповів очільник обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, під час бою нашим бійцям вдалося ліквідували російського полковника, який обіймав високу посаду в Західному військовому окрузі РФ.

“У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, однак безуспішно. Крім того того, Українська армія під Ізюмом ліквідувала полковника, заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації”, – повідомив Синєгубов.

Крім того, зранку 20 березня українські військові також зупинили спробу російських підрозділів диверсійно-розвідувальних груп проникнути в місто. Окупанти відкривали вогонь з кулеметів та стрілецької зброї, але наші бійці розгромили росіян, запевнив очільник ВЦА.