Компанія Netcracker зупиняє найм та продажі в РФ

Американська продуктова компанія Netcracker, що має в Україні великий R&D-центр на більш як тисячу людей, нарешті висловила офіційну позицію щодо нападу РФ на Україну. Компанія засуджує війну і оголошує про вихід з російського ринку. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці компанії в LinkedIn.

«Netcracker засуджує незаконне вторгнення Росії в Україну і підтримує людей, що борються за мир. Ми дуже засмучені ситуацією в Україні, і сфокусовані на безпеці своїх людей в регіоні. Ми маємо моральний обов’язок уникати роботи в країнах, що відмовились від миру. Ми скеровуємо операції з російського ринку, і зупинили там продажі та інвестиції», — говориться в заяві компанії.

Також, за даними AIN.UA, Netcracker закриває в РФ учбові центри і припиняє найм людей. Робота з учбовими центрами для студентів — важлива частина процесу хайрінгу для компанії: людей вчили з нуля і брали на роботу. Тепер цих центрів у РФ не буде.

Заяви компанії з‘явились після осуду у бездіяльності зі сторони нинішніх та минулих співробітників, а також публічного висвітлення мовчання компанії.