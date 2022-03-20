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Компанія Netcracker зупиняє найм та продажі в РФ

Американська продуктова компанія Netcracker, що має в Україні великий R&D-центр на більш як тисячу людей, нарешті висловила офіційну позицію щодо нападу РФ на Україну. Компанія засуджує війну і оголошує про вихід з російського ринку. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці компанії в LinkedIn.

«Netcracker засуджує незаконне вторгнення Росії в Україну і підтримує людей, що борються за мир. Ми дуже засмучені ситуацією в Україні, і сфокусовані на безпеці своїх людей в регіоні. Ми маємо моральний обов’язок уникати роботи в країнах, що відмовились від миру. Ми скеровуємо операції з російського ринку, і зупинили там продажі та інвестиції», — говориться в заяві компанії.

Також, за даними AIN.UA, Netcracker закриває в РФ учбові центри і припиняє найм людей. Робота з учбовими центрами для студентів — важлива частина процесу хайрінгу для компанії: людей вчили з нуля і брали на роботу. Тепер цих центрів у РФ не буде.

Заяви компанії з‘явились після осуду у бездіяльності зі сторони нинішніх та минулих співробітників, а також публічного висвітлення мовчання компанії.

20 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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