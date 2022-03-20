История с географией

У нас [России] никогда не было истории – только география

П.Я.Чаадаев

В «обращении» к россиянам от 21 февраля 2022 года, которое («обращение») предшествовало «признанию» Российской Федерацией (РФ) так называемых «ДНР» и «ЛНР», а в последующем – и обоснованию военного нападения РФ на Украину, – Президент РФ Владимир Путин заявил, что коммунистический лидер Владимир Ленин со своими соратниками «создали Украину». Президент России начал с экскурса в историю о том, как появилась Украина. Вновь повторил свое мнение, что современная Украина в нынешних границах была создана большевиками за счет «исторических российских земель». «Современная Украина целиком и полностью была создана Россией», – одна из главных фраз речи Путина. По его словам, в нынешних границах Украина появилась стараниями лидеров СССР. «Политикой большевиков и была создана Украина. Ее так и можно назвать – Украина имени Ленина, который туда буквально втиснул Донбасс».

Как отметил народный депутат Украины Богдан Яременко, стоит не забывать, что указанные «идиотические» представления Путина об украинской истории и самобытности фактически позволили ему прийти к выводу о целесообразности начала войны (источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2022/03/16/7136082/).

Поэтому объективный экскурс в историю формирования украинских земель является актуальным.

Так, начиная с XV столетия, территория Украины была отражена на печатных картах мира, Европы и отдельных государств – Польши, Литвы, Венгрии, Турции, России.

В середине XVII столетия в Западной Европе издали первые карты, посвященные исключительно украинским землям. Их автор – один из известнейших картографов XVII века Гийо́м Левассёр де Бопла́н. Как военный инженер, он много путешествовал по землям Украины и лично выполнял топографические измерения для будущих карт. Де Бопла́н сделал первый вариант рукописного плана (карты) под названием «Украинский географический совет» Tabula Geographica Ukrainska 1639 (44,5×62,5 см, масштаба 1:1500000). Карта вошла в рукописный атлас Ф. Гетканта, и на ней отображено 275 названий украинских населённых пунктов, 80 названий рек, 4 острова, 13 порогов, 4 леса (например, Чёрный), два названия морей, название путей (шляхов). Сегодня хранится в Военном архиве в Стокгольме.

Представляя свой труд публике, де Боплан писал: «Господа, я предлагаю вам карту, составленную не по чужим описаниям и не понаслышке. Я составил ее сам на основе точных измерений, сделанных мною во всех углах края, который она изображает… Наслаждайтесь на досуге плодами моего труда, созерцая в ваших кабинетах этот красивый край, города и крепости, планы которых я начертил; благодарен, что ваше похвальное любопытство найдет в этом удовольствие».



Генеральная карта Украины Гийома де Боплана, 1648 г.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC

(внимание, на данной карте юг вверху, а север внизу).

На основании карт де Боплана, карту Украины «Украина – земля казаков…» составил Йоганн-Баптист Гоманн, немецкий географ и картограф, основатель картографического издательства в Нюрнберге, которое было ведущим издателем карт в Германии 18 столетия. Данная карта обобщила все известные на то время знания географов и историков об Украине. Её неоднократно переиздавали в течение 100 лет, и она стала одним из самых узнаваемых изображений наших территорий.

Карта «Украина – земля казаков». Иоганн Баптист Гоманн, 1720 г.

Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD

Из приведенных карт видно, что, как минимум, с XVII столетия в Западной Европе существовало четкое понимание того, что земли, изображенные на картах, в том числе северное Приазовье (будущий «Донбасс»), северное Причерноморье, а также Крым, исторически принадлежат украинцам, которые жили и работали на этих землях задолго до Владимира Ленина. И никаких «русских земель» на этих территориях не было.

Одной из ключевых фигур, которая оказала значительное влияние на формирование проукраинского общественного мнения в Европе ХХ века, был британский журналист-международник Ланселот Лоутон. В начале 30-х годов его внимание привлекла напряженная политическая ситуация, наблюдавшаяся на Востоке Европы. Для многих политиков и аналитиков стало очевидным, что в Европе приближается новое большое перераспределение сфер влияния и новая война. На фоне этих драматических событий Ланселот Лоутон пытался в очередной раз привлечь внимание общественности и официальных лиц Великобритании к украинскому вопросу.

01 февраля 1939 г. он выступил с большим докладом на заседании членов Ближне- и Средневосточного общества, которое состоялось в Лондоне. По мнению Лоутона, глубинной причиной межгосударственных противоречий был «украинский вопрос» и для мировой политики крайне необходимо включить Украину в систему Западной Европы.

Ланселот Лоутон подчеркивал, что украинская нация имеет тысячу лет истории. С девятого столетия на территории, известной сегодня как Украина, существовало мощное и культурное государство, одно из самых передовых в Европе. Это и была Украина, известная тогда под названием Русь, и ее столицей был Киев. Хотя ее связи с севером были незначительны, россияне теперь утверждают, что она тождественна с Россией – то есть со страной, возникшей на несколько столетий позже. А потом они присвоили себе ее территорию, ее народ, героев, святых, культуру и все имущество.

Оценки и выводы Лоутона очень интересны, учитывая, что сформулированы они были деятелем, который по своему происхождению никоим образом не был связан с Украиной и украинской нацией – настолько четко они представлены с проукраинских позиций.

(источник: https://ukrrain.com/ukrainska_naciya_mae_prinajmni_tisyachu_rokiv_istorii_-_lanselot_louton.html)

Что касается «яблока раздора» – Донбасса, то необходимо подчеркнуть, что впервые эти земли формально обозначены в составе Московского царства в 1570-х гг., когда воевода М. Тюфякин и дьяк М. Ржевский обозначили границы Московского царства в донецкой степи. До этого эти земли, начиная с 14-15 ст.ст. находились в составе Великого Княжества Литовского.

Тем те менее, и в период после 1570-х гг. земли будущего Донбасса заселялись преимущественно украинцами. Собранные и систематизированные факты по истории заселения Донбасса XVI-XVIII веков позволяют выделить в этом процессе с учетом характера и результатов следующие периоды: XVI – первая половина XVII века (заселение казачеством); вторая половина XVII – начало XVIII века (народная колонизация); середина XVIII века (заселение Славяносербии); последняя четверть XVIII века (раздача земель Запорожской Сечи). После восстановления Запорожской Сечи (создание Новой Сечи) в середине XVIII ст. большая часть территории Донбасса входила в земли Кальмиусской паланки Войска Запорожского Низового. Исследования заселения и освоения края в 16-18 ст.ст. показывают, что его в этот период заселяли и осваивали разные этносы, среди которых украинцы составляли 60-70 %.

Донетчина в составе Запорожья в 18 в. Поселения запорожцев.

Источники:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96#%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D0%92%D0%9A%D0%9B

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8

Комментируя решение российских властей закрыть в России деятельность общества «Международный Мемориал», русский писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков указывал: «Россия в самом деле хочет, чтобы её граждане отлично помнили её географию – протяжённость границ, сферы геополитических интересов, количество исконно наших территорий, к которым приписывают уже и Сирию, – и практически забыли историю, то есть цену, которая за всё это заплачена. Современная российская власть не хочет видеть, что в сегодняшнем мире география ничего не решает, что подлинная сфера борьбы – историческая правда… Современная Россия, – по крайней мере, её верхушка – занята безнадёжной, но наглядной и абсурдной попыткой отменить историю вообще. Заменить её мифом, который вдобавок меняется, и кинолубком, вдобавок бездарным…» (источник: https://news24.pro/blogs/302780582/)

Сюда же российские власти стремятся отнести и историю с географией Украины.

Леонид Белкин