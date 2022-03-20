80 бригада розбила підрозділ зрадників України з Криму

80-та десантно-штурмова бригада ЗСУ розбила підрозділ окупантів на південному напрямку.
Про це Мілітарний доповідає з посиланням на Командування ДШВ.
Львівські десантники ліквідували рашистів з 126-ої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ.
Ця військова частина базується в окупованій Автономній республіці Крим у с. Перевальне. До окупації це був пункт постійної дислокації 36 бригади берегової оборони ВМСУ.
В березні 2014 частина військовослужбовців 36-ої бригади зрадила присягу українському народові і залишилася на окупованій території продовживши службу в російській армії в 126-ій бригаді ЧФ РФ.
Захоплені документи свідчать, що під удар українських ДШВ потрапив гаубичний дивізіон підрозділа зрадників.
На фото, які показало Командування ДШВ захоплені та знищені гармати, БТР, автомобільна техніка та БПЛА.
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