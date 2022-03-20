80 бригада розбила підрозділ зрадників України з Криму

80-та десантно-штурмова бригада ЗСУ розбила підрозділ окупантів на південному напрямку.

Про це Мілітарний доповідає з посиланням на Командування ДШВ.

Львівські десантники ліквідували рашистів з 126-ої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ.

Вбитий військовослужбовець 126-ої бригади берегової оборони ЧФ РФ

Ця військова частина базується в окупованій Автономній республіці Крим у с. Перевальне. До окупації це був пункт постійної дислокації 36 бригади берегової оборони ВМСУ.

Спалений БТР 126 бригади берегової оборони ЧФ РФ

В березні 2014 частина військовослужбовців 36-ої бригади зрадила присягу українському народові і залишилася на окупованій території продовживши службу в російській армії в 126-ій бригаді ЧФ РФ.

Відомість гаубичного дивізіону 126 бригади берегової оборони ЧФ РФ

Захоплені документи свідчать, що під удар українських ДШВ потрапив гаубичний дивізіон підрозділа зрадників.

БПЛА захоплений у гаубичного дивізіону ЧФ РФ

На фото, які показало Командування ДШВ захоплені та знищені гармати, БТР, автомобільна техніка та БПЛА.