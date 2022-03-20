ЄС готується до ядерного інциденту: закуповує препарати на основі йоду і засоби захисту, — FT

Про це пише Financial Times, повідомляє «Європейська правда».

«Комісія працює над підвищенням готовності в галузі хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз загалом, і це робилося ще до війни в Україні», — цитує видання представника ЄК.

На новинах про захоплення російськими військами Запорізької атомної електростанції в Україні європейці в таких країнах, як Бельгія, Болгарія та Чехія розкупили препарати йоду в атпеках. Фахівці попереджали про можливе поширення радіоактивного витоку по всьому контиенту.

Як пише FT, Брюсель пам’ятає гострий дефіцит засобів захисту на початку пандемії Covid-19, який застав європейські країни зненацька. Так, восени торік ЄК створила спеціальний орган — управління з забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я. Він має виявляти потенційні надзвичайні ситуації та допомагати підготуватися до їхніх наслідків.

Наразі управління виробничі потужності, які можуть задовольнити попит на ліки. Цей орган активує фінансування та буде слідкувати за розвитком ситуації.