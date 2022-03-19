Заява КБ «Луч», щодо перешкоджання агентами ФСБ та ГРУ МО Росії роботі Укроборонпроиу

Про це написав на своїй Фейсбук сторінці депутат Верховної Ради України Сергій Пашинський, інформує Еспресо.TV.

Вже через три години після початку фашистської агресії, з Малину почалася передача Збройним Силам пускових та ракет до ПТРК «Скіф/Стугна» та «Корсар», ракет «Вільха та «Вільха-М», комплектуючих до ракет «Нептун». За цей час цією зброєю було вражено сотні одиниць ворожої техніки та десятки пунктів управління. Відео влучних пострілів з арабською мовою на моніторах «Скіфів» облетіло весь світ та показало ефективність нашої зброї та мужність наших воїнів. По нашим підприємствам було завдано цілий ряд ракетно-бомбових ударів, але це не зупинило нас у знищенні російсько-фашистських окупантїв. Приголомшені величезними втратами, ФСБ та ГРУ МО Росії дали команду своїй агентурі в правоохоронних та державних органах України спробувати зірвати нашу роботу. Почалося це з спроби ДБР мене арештувати, а сьогодні ми бачимо продовження.

Я запевняю всіх героїв України, які забезпечують цією зброєю наші війська, що ми захистимо їх від цієї нечисті та вичистимо з наших правоохоронних та державних структур всю російську агентуру.

Заява КБ «Луч»

З 24 лютого 2022 року в.о. директора ДП «Спецоборонмаш» Сердюк Д. О. брав особисту участь у передачі Збройним Силам України, Національній Гвардії України, Службі безпеки України ракетно-артилерійського озброєння ДП «ДержККБ «Луч», яке перебувало на зберіганні у філії №1 ДП «Спецоборонмаш» у м. Малин. Не дивлячись на завданий Російською Федерацією ракетно-бомбовий удар по вказаному підприємству, Сердюк Д. О. організував пошуково-організаційні роботи і зміг врятувати та передати до військових формувань України та підприємств військово-промислового комплексу десятки тон боєприпасів та комплектуючих до них. Звіт за даними заходами надано до Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України.

18 березня 2022 року перед входом до ДК «Укроборонпром» співробітниками управління безпеки Концерну були застосовані до Сердюка Д. О. заходи фізичного впливу, відібрано документи, особисту зброю, нанесено тілесні ушкодження. Більше 8 годин Сердюк Д. О. проти своєї волі утримувався у приміщенні ДК «Укроборонпром», де заступником Генерального директора ДК «Укроборонпром» Забарчуком Романом Володимировичем та начальником управління високоточної зброї Артюшенком Андрієм Арнольдовичем проводився допит з застосуванням заходів психологічного впливу та фізичного впливу; вказаними посадовцями неодноразово підтверджено санкцію Генерального директора ДК «Укроборонпром» Гусєва Ю. В. застосування до Сердюка Д. О. вказаних заходів.

Під час здійснення катувань, керівництво ДК «Укроборонпром» намагалося отримати від Сердюка Д. О. інформацію щодо військових підрозділів, до яких ДП «Спецоборонмаш» передавало врятовані під час російського ракетно-бомбового удару ракети та комплектуючі до ракетних комплексів «Скіф», «Корсар», «Вільха», «Нептун» та інформацію щодо місця перебування ключових співробітників ДП «ДержККБ «Луч» та ДП «Спецоборонмаш». Наслідком катувань стало примушення Сердюка Д. О. підписати «покази» та «звіти», текст яких було складено Забарчуком Р. В. та Артюшенком А. А.

Дані дії посадових осіб ДК «Укроборонпром» підпадають під ст. 127 ч. 2 «Катування», ст. 146 ч.3 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», ст. 187 ч. 4 «Розбій», ст. 111 «Державна зрада» Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що Забарчук Р. В. особисто підтверджував, що його родич працює в уряді Російської Федерації. У свою чергу, Артюшенко А. А. за президенства Януковича В. Ф. очолював Центральне ракетно-артилерійське управління ЗСУ та Департамент розробок і закупівель Міністерства оборони України. Вказаний посадовець несе особисту відповідальність за зниження боєздатності Збройних Сил України та скорочення всіх програм розробок озброєння у 2010-2014 роках. ДП «ДержККБ «Луч» неодноразово висловлювало здивування фактом обіймання вказаними особами посад у ДК «Укроборонпром».

Звертаємося до Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – Президента України Володимира Зеленського, Генерального прокурора України Ірини Венедіктової, Голови Служби безпеки України Івана Баканова з закликом терміново усунути російських агентів від управління ДК «Укроборонпром» та забезпечити керівникам та ключовим співробітникам військово-промислового комплексу України охорону.