З початку війни у Києві затримали 127 диверсантів

Із початку повномасштабного вторгнення у Києві затримано 127 диверсантів, зокрема 14 груп.

Про це заявив голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов, повідомили у пресслужбі КМДА.

Також генерал Жирнов розповів, чому так важливі блокпости: «Вони є основою фортифікаційних споруд, інженерних загороджень, пунктів пропуску техніки та людей, а також побудови інших систем, в тому числі й для вогневого ураження».

Голова ВЦА наголосив, що у Києві вистачає продуктів для населення. Місто має запаси для довготривалої оборони, якщо така необхідність виникне.

У столиці функціонують 33 ринки, відкрито 635 магазинів, зокрема 19 гіпермаркетів. За 161 адресою відкрилися кіоски зі свіжим хлібом. Крім цього, працюють ярмарки у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах.

Подивитися список відкритих магазинів та аптек ви можна у додатку «Київ Цифровий».