Переворот у Росії може відбутися тільки після поразки у війні з Україною, — Фельштинський «Об’єднані на підтримку України» — делегація Сенату США поїхала до Німеччини та Польщі » Війська РФ повністю зруйнували село на Житомирщині Російські війська повністю зруйнували село Привар Овруцької громади на Житомирщині, розстрілявши його з гелікоптера. Джерело: Овруцька міська рада Дослівно: «Сьогодні, о 10:00, з гелікоптера було розстріляно с. Привар Овруцької громади. Село повністю зруйноване. Загиблих немає, адже мешканці села переховувались у підвалах». Деталі: Крім того, о 10:05 внаслідок ракетного удару на території Раківщинського старостинського округу пошкоджено 10 приватних будинків (вибито вікна, позривало шифер). Загиблих та травмованих немає. : Крім того, о 10:05 внаслідок ракетного удару на території Раківщинського старостинського округу пошкоджено 10 приватних будинків (вибито вікна, позривало шифер). Загиблих та травмованих немає. Також повідомляється, що 18 березня о 10:00 та 19 березня о 10:05 на території Великофоснянського старостинского округу здійснено 2 ракетних удари. Пошкоджень та травмованих немає.