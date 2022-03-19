Війська РФ повністю зруйнували село на Житомирщині

Російські війська повністю зруйнували село Привар Овруцької громади на Житомирщині, розстрілявши його з гелікоптера.
Джерело: Овруцька міська рада
Дослівно: «Сьогодні, о 10:00, з гелікоптера було розстріляно с. Привар Овруцької громади. Село повністю зруйноване.
Загиблих немає, адже мешканці села переховувались у підвалах».
Також повідомляється, що 18 березня о 10:00 та 19 березня о 10:05 на території Великофоснянського старостинского округу здійснено 2 ракетних удари. Пошкоджень та травмованих немає.
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