Как быстро найти работу в ИТ Словаччина зможе поставити Україні системи ППО С-300 через 3-4 тижні » Велика Британія заборонить експорт до Росії товарів подвійного призначення і технологій Велика Британія запровадить санкції на експорт до Росії товарів подвійного призначення та високотехнологічної продукції. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Великої Британії.. “Окрім цих фінансових заходів і за повної згоди зі Сполученими Штатами та ЄС, ми запровадимо нові торгові обмеження та суворий експортний контроль, аналогічний до того, який уже реалізовують США. Ми винесемо новий закон, який забороняє експорт до Росії всіх товарів подвійного призначення, в тому числі низки високотехнологічних товарів та критично важливого технологічного обладнання, а також комплектуючих у різних секторах, включаючи електроніку, телекомунікації та космонавтику”, — заявили в британському МЗС.