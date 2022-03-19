В Україні запрацювали табори для російських військовополонених – Генеральний прокурор

Україна була змушена створювати повноцінні табори для полонених військовослужбовців російської армії.

Про це інформує Мілітарний.

В інтерв’ю BBC News Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підтвердила, що табори для російських військовополонених вже справді функціонують.

«У мене, звичайно, є дані (про кількість військовополонених), але я не можу відповідати на питання, які не належать до моєї компетенції. Що стосується військовополонених – за них відповідає спеціально створений правоохоронний орган, Військова служба правопорядку.

Звичайно, у нас військовополонені мають знаходитися у спеціальних військових таборах, і ми це відпрацювали, у нас підписаний спільний наказ з Міноборони, МВС, іншими дотичними службами, але це питання конкретно до них (ВСП)…», – сказала Ірина Венедіктова.

На запитання журналіста ВВС: Але стосовно цих місць. Вони в Україні вже є?

Ірина Венедіктова відповіла: Вже є. Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція.

“Я хочу, щоб ми були дуже відкриті. Ми працювали в межах міжнародного гуманітарного права, нашого національного законодавства і не переходили якісь межі, щоб потім до нас були питання…”, – зазначила Генпрокурор.

Також Генеральний прокурор зауважила: Щодо військовополонених – навіть медична допомога їм надається майже на (тому самому) рівні, як надається нашим хлопцям.

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі полонені російські строковики відмовляються повертатися до Росії.