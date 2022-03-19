В Норвегии потерпел крушение американский военный самолет

Американский военный самолет с четырьмя членами экипажа на борту потерпел крушение в Норвегии во время учений НАТО, сообщили в пятницу представители Службы экстренной помощи Норвегии.

Американский самолет (конвертоплан) Osprey «пропал без вести в 18:26 (17:26 по Гринвичу) к югу от Будё», на севере Норвегии, в плохих погодных условиях, говорится в заявлении региональной службы экстренной помощи (HRS).

Экипаж самолета участвовал в военных учениях НАТО «Холодный ответ». В учениях участвуют 30 000 человек из стран НАТО и партнеров альянса.

В заявлении HRS говорится, что спасатели, проводившие поиск с воздуха, заметили части самолета в том районе, где он пропал без вести, но погода была слишком плохой, чтобы они могли приземлиться.

На место происшествия направлены спасатели и полиция.

«Мы не находимся на месте [происшествия], поэтому мы ничего не знаем о [состоянии] четырех [членов экипажа], которые были на борту. Но мы знаем место, где произошло крушение», — заявил представитель HRS Ян Эскил Северинсен в эфире телеканала NRK.

«Мы обнаружили самолет, который разбился. Мы не видели никаких признаков жизни», — сказал в интервью «Рейтер» начальник штаба полиции Нордланда Бент Эйлертсен.

Целью учений «Холодный ответ 2022» является проверка того, как Норвегия будет управлять подразделениями союзников на своей территории в случае необходимости ведения коллективной обороны НАТО.

Учения проходят на фоне высокого напряжения между Россией и НАТО в связи с вторжением Москвы в Украину, однако они были запланированы задолго до начала военных действий, начатых Кремлем 24 февраля.