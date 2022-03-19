Как выгодно продать швейцарские часы и ювелирные украшения — часовой ломбард Как быстро найти работу в ИТ » Росіяни здійснили 1403 авіаційних нальоти на Україну, — Міноборони Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення в Україну здійснили 1403 авіаційних нальоти Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Медіа Центр Україна. «З початку бойових дій противник завдав 291 ракетний удар, застосовано 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, провів 1403 авіаційних нальоти», — сказав Мотузяник. Він зазначив, що російські окупаційні війська намагаються продовжувати стратегічну наступальну операцію проти України. «Головні завдання щодо розгрому угруповань ЗСУ, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково ворогом досягнуто мету на Донецькому напрямку. Противник зупинений у напрямку на Миколаїв», — констатував Мотузяник.