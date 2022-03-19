Росія обстріляла склад боєприпасів на Прикарпатті

Росія завдала удару по складу боєприпасів в Івано-Франківській області.

Про це в коментарі Українській правді повідомив речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Зокрема він заявив:

Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено. У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються

Вороже міністерство оборони сьогодні заявило, що по складу боєприпасів Делятин вдарили гіперзвуковою зброєю. Росія нібито вперше застосувала ракету “Кинджал”.

Мережею шириться відеозапис, на якому ймовірно знята ракета, якою рашисти вдарили по Делятину.

На іншому відео Міноборони РФ видно як ракета влучає в будівлю під кутом 90 градусів до поверхні, що характерно для балістичних ракет, які використовує “Іскандер”, який і став основою для “Кинджала”.

“Кинджал” – Х-47м2 російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Заявлена швидкість – 10 Мах. Прийнятий на озброєння в 2017 році. Конструктивно подібний до балістичних ракет ОТРК “Іскандер”. Носієм виступає МіГ-31.

Ймовірно, Росія володіє дуже обмеженим запасом таких ракет, а удар був здійснений з пропагандистською метою.