РФ планує перекинути в Україну деякі підрозділи з російської військової бази у Вірменії, — Генштаб

Оперативну інформацію про ситуацію на фронті Генштаб поширив у Facebook.

«Підтверджуються факти відмови окремих військовослужбовців російської федерації від участі у бойових діях, що обумовлено низьким рівнем морально-психологічного стану російських окупантів після зіткнень з українськими силами оборони. Так, зокрема, у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях. Особовий склад противника деморалізований, почастішали випадки суїцидів та самоскалічень», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Планується усунення від виконання службових обов’язків командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил РФ полковника Вадима Панькова. Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель.

«Провладні російські ЗМІ продовжують розповсюджувати хибну інформацію про збройну агресію російської федерації на території України. Не припиняється створення та розповсюдження всіма доступними інформаційними каналами, зокрема і у країнах Європейського союзу та США, постановочних пропагандистських відеоматеріалів з метою дискредитації діяльності військово-політичного керівництва та Сил оборони України», — повідомляє Генштаб.

У місті Джанкой, на тимчасово окупованій території АР Крим, призупинено навчання у місцевих загальноосвітніх навчальних закладах з їх подальшим використанням для розміщення військовослужбовців збройних сил російської федерації, які прибувають до міста.

У Чернігівській області російські окупанти залякують місцевих жителів з метою придушення спротиву цивільного населення.

Окупанти продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права та руйнують інфраструктуру міст, створюючи передумови для поглиблення гуманітарної кризи.

«Сили оборони України продовжують крок за кроком звільняти тимчасово зайняту територію України на всіх напрямках», — наголосили в ЗСУ.