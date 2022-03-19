Постачання Україні ЗРК С-300 треба розглядати на рівні НАТО, — міністр оборони США Остін

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь під час пресконференції в Братиславі з міністром оборони США Ллойдом Остіном заявив, що його уряд готовий надати Україні зенітно-ракетні комплекси великої дальності С-300. Про це повідомляє «Еспресо.Захід«.

Крім того, Братислава, за словами Надя, може направити Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, якщо замість них НАТО забезпечить Словаччину американськими F-16.

Це питання все ще обговорюється, тому що в цьому випадку Словаччина хотіла б отримати від НАТО «рівнозначну заміну» своїм С-300, щоб у її протиповітряній обороні не утворилося пролому.

Міністр оборони США Ллойд Остін наразі що не коментує питання, чи може Пентагон надати Словаччині заміну її ЗРК. «Це питання, над якими ми продовжимо працювати з усіма нашими союзниками, і, звичайно ж, це питання не тільки для США, це питання і для НАТО», — сказав Ллойд.

Очільник Пентагону заявив журналістам, що «російські атаки, які ми спостерігали останнім часом, стосуються безпосередньо цивільного населення, і якщо ви навмисно атакуєте цивільних осіб, цілеспрямовано нападаєте на цивільних осіб, то це злочин». Ллойд закликав президента Путіна «припинити ці жахливі дії».