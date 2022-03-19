Переворот у Росії може відбутися тільки після поразки у війні з Україною, — Фельштинський

Історик заявив про це в етері Еспресо.TV.

«Зараз ми повинні бути зосереджені на війні з Росією без сподівань, що там відбудеться переворот. Гадаю, що переворот у Російській Федерації може статися лише після поразки у війні з Україною. Якщо поразка буде очевидною, це одночасно означатиме кінець Путіна, його режиму і навіть кінець Росії у тому форматі, в якому Путін її відбудував», —

На думку науковця, у російській верхівці нема опозиції Володимиру Путіну, адже немає демонстраційних відставок на знак протесту діяльності президента РФ, втеч дипломатів за кордон.

«Щурі з корабля ще не тікають. Тож думати про переворот у Росії ще зарано. Путін — військовий злочинець, якому не можна вірити. Україна повинна вести перемовини з Росією з позиції сили, переможця. Зрозуміло, що Путін застряг в Україні, бліцкригу не вдалося. На жаль, для України це все досягається ціною великої крові та величезних руйнувань. Але цілком зрозуміло, перемовини з Путіним, або з його наступником варто вести лише на умовах повернення до кордонів 2013 року. Можливо, тоді нове керівництво Росії зрозуміє ступінь своїх злочинів і повернеться до політики, яка проводилася до 2000-го року», — наголосив Юрій Фельштинський.