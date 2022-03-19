Переговори з Кремлем: Стефанчук не виключив, що з Конституції приберуть норму про вступ до НАТО

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не виключив зміни Конституції у частині євроатлантичної інтеграції, якщо цього потребуватиме укладення миру з Російською Федерацією.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає Інтерфакс-Україна.

“Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми будемо дивитися, до якого шляху будуть йти переговорники, і тоді вже відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або будемо змінювати Конституцію в цій частині”, – заявив Руслан Стефанчук.

Він наголосив, що для України важливим є те, щоб “за результатами цих домовленостей насамперед ми відновили безпеку та отримали гарантії безпеки функціонування нашої держави”.

“Тому ми чекатимемо, яка формула буде закладена у переговорному процесі й, безумовно, приєднаємось до її обговорення”, – підсумував голова Верховної Ради України.