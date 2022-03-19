ООН: 23% украинцев стали беженцами из-за войны

Почти четверть граждан Украины были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения России, говорится в свежем отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Почти 6,5 млн человек бежали от войны в пределах Украины, более 3,3 млн покинули территорию страны. В совокупности число бежавших от войны составляет примерно 9,8 млн человек.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), продолжающееся четвертую неделю военное наступление привело к гибели 816 гражданских лиц, 2149 было ранено. При этом, как отмечается в документе, “реальные цифры, вероятно, намного выше, поскольку по всей стране продолжаются ожесточенные столкновения”.

Продолжает ухудшаться ситуация в Мариуполе, где городские власти оценивают число погибших в 2350 человек, допуская при этом, что их может быть в два раза больше. По данным городского совета Мариуполя, 80% жилых домов пострадали в результате боевых действий, 30% не подлежат восстановлению.

Тяжелой остается ситуация и в Николаеве, по которому, как свидетельствуют правозащитники из Human Rights Watch, применяли кассетные боеприпасы. За последнюю неделю густонаселенный город неоднократно обстреливался, что привело к жертвам среди гражданского населения, а также повреждению домов, предприятий и иной гражданской инфраструктуры.

Власти Херсонской области, которую почти целиком заняли российские войска, сообщают, что в южной части этого региона число людей, не имеющих доступа к водопроводной воде и электричеству, продолжает расти, достигнув 45 750 человек. 16 марта Минэнерго Украины сообщало, что более 933 000 пользователей по всей стране остаются без электричества.