Окупанти хотіли відрізати Південь та Схід України, щоб зробити коридори до окупованого Криму та Придністров’я

Таку думку він висловив в етері Еспресо.TV.

“Подальші дії ворога на Півдні України будуть залежати від багатьох факторів. Також від напрямків, де в них буде розвиватись успіх, чи ні. Якщо вони будуть розвивати наступ північніше на Кривий Ріг та Дніпро, то це буде нове завдання. Перше їх в них завдання полягало в тому, щоб захопити всю Україну, що в них не вийшло.” — розповів Костенко

Костенко наголосив, що очевидно, перед російськими військовими стояло і завдання відрізати Південь України та зробити сухопутний коридор до Придністров’я.

“Всі плани ворога були провалені в Україні. Тепер вони виходять з того, що вони можуть зробити. Захопили Херсон та частину Херсонської області і будуть намагатись там закріпитись. Думаю, що ворог планує відрізати від України східну частину та зробити коридор до Криму.” — пояснив Костенко