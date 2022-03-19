«Об’єднані на підтримку України» — делегація Сенату США поїхала до Німеччини та Польщі

Делегація з 10 сенаторів, які представляють як Демократичну, так і Республіканську партії США, перебувають з візитом у Німеччині та Польщі;

«Ця потужна делегація представників обох партій доводить, що Сенат об’єнаний на підтримку України, — мовиться в спільній заяві законодавців, виданій перед візитом і опублікованій на сайті сенаторки Джекі Розен. — В Польщі та Німеччині ми матимемо нагоду, у спілкуванні з високопоставленими військовими, більше дізнатись про відповідь США та НАТО. Ми повернемось із кращим розумінням того, як Конгрес може і повинен продовжувати підтримувати український народ та союзників по НАТО, напряму побачимо гуманітарний вплив путінської військової агресії».

В Берліні делегація на зустрічі з Держсекретарем зовнішньої служби Німеччини обговорила «безпекове партнерство а також об’єднану, потужну відповідь на незаконну війну Путіна проти України», написала у Twitter сенаторка Джоні Ернст.

Наступного тижня візит до Європи планує провести президент США Джо Байден. Байден зокрема зустрінеться з лідерами країн НАТО. Візит стане нагодою надалі координувати стратегію тиску на Росію та підтримки України, повідомили в Держдепі США.