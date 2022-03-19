Німеччина розглядає можливість наданні Україні додаткової зброї

Німеччина розглядає можливість надання Україні додаткової зброї для самозахисту. Водночас, жодних подробиць не розголошують.

Про це заявила федеральний міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

За її словами, в уряді обговорюють закупівлю зброї для України, але якщо буде йтися про закупівлю зброї у німецьких компаній оборонпрому і доставку в Україну, відповідати за питання буде Міністерство економіки.

Водночас, як зауважила Ламбрехт, існує мало подальших можливостей” для надання зброї через Бундесвер. “Варіанти через Бундесвер вичерпалися. Ми досліджуємо, які є інші варіанти”, – заявила міністр.

Крім того, як вона зазначила, в уряді подбають, щоб майбутня поставка не стала ціллю для Росії. “Звісно, росіяни також здійснюють розвідку і я не хочу наражати на небезпеку тих, хто здійснює перевезення, і не хочу робити ці поставки ціллю”, – наголосила Ламберхт.