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Колишні президенти США поклали квіти в українській церкві в Чикаго

Колишні президенти США Джордж Буш і Білл Клінтон відвідали українську церкву в Чикаго, щоб продемонструвати солідарність з народом України в боротьбі за свободу.

Про це повідомив Білл Клінтон у своєму Twitter.

«Америка є єдиною з народом України в його боротьбі за свободу та проти гноблення», — зазначив Білл Клінтон.

Вони поклали квіти в Українській католицькій церкві святих Володимира та Ольги.

Нагадаємо, чимало світових та українських зірок висловили слова підтримки Українській державі.

19 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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