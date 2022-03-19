Колишні президенти США поклали квіти в українській церкві в Чикаго

Колишні президенти США Джордж Буш і Білл Клінтон відвідали українську церкву в Чикаго, щоб продемонструвати солідарність з народом України в боротьбі за свободу.
Про це повідомив Білл Клінтон у своєму Twitter.
«Америка є єдиною з народом України в його боротьбі за свободу та проти гноблення», — зазначив Білл Клінтон.
Вони поклали квіти в Українській католицькій церкві святих Володимира та Ольги.
Нагадаємо, чимало світових та українських зірок висловили слова підтримки Українській державі.
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