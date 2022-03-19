Колишні президенти США поклали квіти в українській церкві в Чикаго

Про це повідомив Білл Клінтон у своєму Twitter.

«Америка є єдиною з народом України в його боротьбі за свободу та проти гноблення», — зазначив Білл Клінтон.

Вони поклали квіти в Українській католицькій церкві святих Володимира та Ольги.

Нагадаємо, чимало світових та українських зірок висловили слова підтримки Українській державі.