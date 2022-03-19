Как выгодно продать швейцарские часы и ювелирные украшения — часовой ломбард

В наше сложное время бывают ситуации, что мы не только покупаем какие-то имиджевые вещи, но и продаем их. Это относится к примеру к ювелирным украшениям, дорогим изделиям из золота или дорогим, возможно даже коллекционным часам. Мы хотели бы возможно выгодно продать их и конечно же ищем возможность, чтобы перед продажей их выгодно оценили в нашу сторону. Благодаря https://chronomarket.com.ua/ , отличному часовому ломбарду, это возможно для вас в любое время. Вы экономите свои силы, получаете должную оценку предмета и в случае необходимости деньги привезут прямо вам домой.

Давайте по подробнее рассмотрим сам процесс оценки и продажи дорогих часов и ювелирных украшений. В действительности здесь все просто и вы сможете все сделать достаточно быстро. А вы получаете взамен:

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Оценка и продажа дорогих часов

Если вы решили продать дорогие часы, будь то Швейцария или лучшие французские бренды, вам достаточно просто перейти на часовой ломбард и подать заявку он-лайн. Заявка будет рассмотрена в кратчайшее время и специалисты сращу же с вами свяжутся. Вы сможете получить также он-лайн предварительную оценку предмета — его стоимость может приятно удивить. Но для того, чтобы получить полную информацию уже может понадобится личная встреча со специалистом-оценщиком. В этом случае вы приезжаете по нашему адресу, где сразу же после оценки возможно будет и завершить сделку, по договоренности. Выплата денег будет осуществлена немедленно после заключения сделки. При этом оформляются все необходимые документы и все осуществляется на совершенно законных основаниях.

Качество сервиса и комфорт

Ломбард chronomarket.com.ua позволяет оценить и другие предметы роскоши. От вас же требуется только предоставить о них необходимую информацию. Сама же фирма выполнит все возможные и необходимые работы, а вы сможете просто расслабиться и получить ваши деньги, вырученные за товар с необходимыми документами. Присутствует многолетний опыт, где есть как оценка часов так и оценка драгоценностей, ювелирных изделий, а по запросу и многое другое. Нам доверяют серьезные люди и мы имеет хорошую базу клиентов, которые готовы платить большие деньги за эксклюзив. И благодаря опыту, сервису и доверию, вы всегда будете в выигрыше, сотрудничая с нашим центром. Вы можете оформить выгодную сделку прямо сейчас!