Как быстро найти работу в ИТ

В наше время бурных перемен и сложностей жизни стоит потратить время и закрепиться на надежном островке, где есть постоянная высокооплачиваемая работа и определенные гарантии в виде социального пакета, с долгосрочным контрактом. Лучшей областью, для того, чтобы надежно закрепиться в жизни, на сегодня является ИТ-специальность. Выбор здесь присутствует достаточно большой, а зарплаты, несмотря на кризисы и невзгоды стабильны и имеют тенденцию к росту. Поэтому, загружая свое резюме на специализированном сайте https://jobitt.com/resume-builder/ , вы получаете новые возможности, ведь специализированные сайта по трудоустройству дают больше вариантов и увеличивают вероятность получить именно высокооплачиваемую работу на длительный срок с надежным соцпакетом. Однако и в этом случае необходимо уделить внимание некоторым тонкостям как в подготовке вашего резюме, так и в поиске работы в ИТ-секторе. Оно должно быть:

точным

соответствующим запросу

лаконичным

Резюме — ключ к успеху

Ваше резюме, построенное и оформленное правильным образом, является ключом к успеху в поиске отличной работы. Обязательно уделите ему максимум внимания, когда его оформляете. Начните с простого — посмотрите другие резюме в той области, которая вас интересует. Скачайте несколько примеров и возьмите их за основу своего резюме. Стоит отметить, что современный формат этих документов стал более лаконичен и сгруппирован. Не обязательно писать полную биографию, данные о регистрации и прописке, все возможные контакты — выкладывайте только то, что считаете нужным. Это относится также и к адресу проживания.

Помимо прочего сейчас принято выкладывать ваш послужной список от последнего места работы вверху, до одного из первых внизу. Также про последние должности можно написать немного больше, описывая не только свои должностные обязанности, но и достижения, а также курсы повышения квалификации и технические экзамены. Стоит и достаточно много внимания уделить хобби и любимым увлечениям. Это может учитываться при оформлении соцпакета. Отдельно пропишите свои личные качества и способности. Добавьте немного информации о ваших самых главных жизненных достижениях.

Поиск вакансий — как оценить работодателя

При поиске вакансий, мы больше всего внимания обращаем не только на послужной список и регалии компании-нанимателя, но и на требования к кандидатам, описание командной работы и информации о коллективе. Соцпакет в крупных кампаниях как правило присутствует, но многие предлагают и денежную компенсацию. Иногда акцент сдвигается в пользу личностных качеств — возможно в таких компаниях легче будет сделать карьеру. Но что важно больше всего, это лаконичность требований и предложений без лишней «воды», а фразы типа «стрессоустойчивость» и «сверхурочная работа» могут и отпугнуть.

Рекомендуется работать не только по свежим вакансиям, но и по предложениям недельной давности. Зачастую в этом направлении может быть дефицит специалистов, а значит, для вас шанс найти хорошее место в этом случае возрастает. Но в целом — старайтесь больше делать упор на соответствие вашего резюме предлагаемой должности. Если вы имеете полную уверенность в своей квалификации и опыте — без любых ограничений дерзайте и вперед!