Данія готова спрямувати військових в Україну в рамках миротворчої місії разом з Польщею

Данія готова відправити військових до миротворчої місії в Україні, після того як Польща виступила з ідеєю такої місії.

Про це заявив міністр оборони Данії Мортен Бьодсков, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

«Уряд Данії готовий надати солдатів для миротворчої місії в Україні, якщо це може допомогти покласти край цій кривавій війні», – сказав міністр.

«Якщо до цього дійде, Данія готова зробити свій внесок. Ми маємо десятиліття досвіду в цій роботі, і я безперечно вважаю, що Данія може зробити свій внесок і змінити ситуацію на краще», – зазначив він.

Данія також готова якнайшвидше надіслати додаткову допомогу країнам Балтії, якщо це буде необхідно для самооборони.

«Ми маємо сильну присутність у країнах Балтії з літаками F16 і солдатами, і ми маємо там штаб. Ми готові розглянути будь-які побажання», – сказав Бьодсков.

Нагадаємо, віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський під час візиту до Києва у вівторок запропонував направити в Україну миротворчу місію.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО в середу в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні, але в США заявили, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.