Арестович: украинские ВВС уничтожили российский командный пункт на аэродроме в Херсоне, возможно погиб командующий армией

Воздушные силы ВСУ нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке (окраина оккупированного российскими войсками Херсона) и, по предварительным данным, уничтожили передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, сообщил на брифинге советник президента Украины Алексей Арестович.

Он сказал, что «по предварительным данным» командующий этой армией погиб (оперативно проверить эти детали не удалось).

Арестович уточнил, что 8-я армия отвечает за ОРДЛО («отдельные районы Донецкой и Луганской области — официальное обозначение двух созданных там Россией «народных республик»). Представители украинской разведки публично говорили об этом и до войны.

Украинские военные как минимум один раз до этого уже сообщали об ударах своей авиации по аэродрому в Чернобаевке; также, насколько известно этот объект обстреливается украинской артиллерией из Николаева.