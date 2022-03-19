150 тысяч британцев готовы приютить украинских беженцев

Британская газета Times сообщает, что готовность включиться в правительственную программу «Жилье для Украины» (Home for Ukraine) изъявили более 150 тысяч британцев.

Об этой программе правительство Британии объявило в начале недели, а в пятницу начался прием ходатайств о визах в рамках программы.

Суть программы заключается в следующем: британский владелец свободного жилья заявляет о готовности пустить в него украинских беженцев на срок не меньше полугода (верхней планки нет), и если к нему действительно заселятся беженцы, то будет получать от правительства 350 фунтов в месяц. Это в большинстве случаев намного меньше, чем можно получить, просто сдавая жилье.

Договорившись с беженцами о заселении, владелец жилья должен будет подать за них ходатайства о визах. Правительство только что несколько упростило анкеты и обещает резко ускорить процесс расмотрения ходатайств.

Прием ходатайств начался 18 марта, и украинские беженцы будут получать сразу трехлетние визы, фактически виды на жительство, с правом работать и доступом к социальным льготам и выплатам.

Критики правительства опасаются, что, как бы британские чиновники ни ускоряли процесс рассмотрения ходатайств о визах, он все равно будет слишком долгим для нынешней ситуации.

Как пишет Times, ссылаясь на источники в правительстве, министерство внутренних дел предполагает, что украинских беженцев в стране окажется существенно меньше, чем эти 150 тысяч предложенных им домов, квартир и комнат, и подумывает о том, чтобы распространить эту схему и на беженцев из других стран, в частности, афганцев.

12 тысяч человек из числа эвакуированных Британией афганцев до сих пор живут в гостиницах за государственный счет.

Правда, у чиновников есть сомнения насчет жизнеспособности идеи заменить украинцев на афганцев. Дело, в частности, в том, что афганские семьи, как правило, многодетны, и многие из мест, предложенных по схеме «Жилье для Украины», им могут не подойти — или не согласятся хозяева, собиравшиеся принять украинцев.