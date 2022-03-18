Зеленский призывает заблокировать европейские порты для российских судов

Президент Украины Владимир Зеленский призывает к блокировке всех европейских портов для российских судов.

По словам главы государства, в настоящее время он ведет переговоры с европейскими лидерами о введении следующего пакета санкций против России.

«Пока не будет мира для Украины, санкции против России должны стабильно расти. Я благодарен всем общественным инициативам разных стран мира, которые предлагают ограничения для России не только на уровне государств, но и на уровне обществ. В частности, благодарен шведскому профсоюзу портовых работников, который обещает не обслуживать все суда, связанные с Россией. Это верно. Это хороший пример, который должны подражать всем общественным структурам, всем профсоюзам и бизнес-ассоциациям», — заявил Зеленский в видеообращении в пятницу.

По его словам, «если не остановить и не наказать Россию сейчас, другие агрессоры в мире начнут другие войны».

«Действовать нужно сейчас, чтобы все другие потенциальные агрессоры видели, что война – это только ущерб и не выгодно. Поэтому нужно, чтобы все европейцы заблокировали порты для всех российских судов. Чтобы все российские коммерческие суда следовали за российским военным кораблем. Нужно, чтобы все западные компании ушли с российского рынка и не прикрывали дешевым пиаром свою жажду прибылей несмотря на кровь, несмотря на военные преступления. Как это делают, например, Nestle или Ашан», — подчеркнул он.