Украина в пятницу получит еще EUR 300 млн макрофинансовой помощи ЕС — Домбровскис

Украина в пятницу получит вторую часть первого транша макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR 300 млн, сообщил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

«Сегодня Украина получает еще EUR 300 млн экстренной макрофинансовой помощи», – написал он в Twitter в пятницу.

Домбровскис добавил, что ЕС продолжит поддержку Украины как политическую и финансовую, так и гуманитарную.

«Впервые в истории ЕС профинансирует закупку и доставку оружия в страну, подвергшуюся нападению», – указал он.

Как сообщалось, Европейский Союз 3 марта подписал с Украиной меморандум о предоставлении EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи. Первый транш состави EUR600 млн, первая его часть поступила в Украину 11 марта.

Помощь в размере EUR1,2 млрд разделена на два равных по размеру транша: первый предоставляется без каких-либо условий, а второй после выполнения Киевом ряда договоренностей с ЕС.