Українські військові вчетверте на одному місці розбили ворожу понтонну переправу

Вчетверте 58-а окрема мотопіхотна бригада ім. Гетьмана Івана Виговського розбила російську понтонну переправу на одному і тому ж місці.

Про це повідомляють на сторінці 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

“У нас, звісно, не Чорнобаївка, але Виговці у своєму районі відповідальності теж вже 4 рази розфігачували росіянську понтонну переправу на одному і тому ж місці.Наша артилерія з посмішкою стверджує, що не Чорнобаївкою єдиною – у кцпів мабуть тактика така”, – йдеться в повідомленні.

Воїни обіцяють повідомити, коли буде п’ятий раз.

Нагадаємо, українські військові захопили ворожу станцію радіоконтролю «Торн-МДМ».