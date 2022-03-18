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Українські спецпризначенці знищили російський «Тигр» із високопосадовцем

Група Сил спеціальних операцій Збройних Сил України на світанку ліквідували російський «Тигр» із високопосадовцем 35-ї армії, а також підірвали ТМ-62 та знищили БТР-82 з десантом.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

“Група ССО України провела засідку на світанку в тилу противника. Влучним вогнем з NLAW, ліквідовано російський Тигр з високопосадовцем 35 армії, а також дистанційним підривом ТМ-62 було знищено БТР-82 з десантом”, – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що українські спецпризначені зайшли з тилу і знищили техніку окупантів

18 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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