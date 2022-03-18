Страны Балтии выслали 10 российских дипломатов

Латвия, Эстония и Литва выслали в общей сложности десять российских дипломатов, сообщили в пятницу министерства иностранных дел трех стран Балтии.

Литва выслала четырех дипломатов, а Латвия и Эстония выслали по три.

Российские дипломаты были высланы скоординированно «в связи с действиями, противоречащими их дипломатическому статусу, и с учетом продолжающейся российской агрессии в Украине», — написал в Твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что высланные дипломаты «прямо и активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России»

Литва заявила, что ее высылка была произведена «в знак солидарности с Украиной».

Российский МИД от комментариев по этому поводу пока воздерживается.