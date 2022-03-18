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Нафта різко подорожчала через посилення санкцій проти РФ Українські спецпризначенці знищили російський «Тигр» із високопосадовцем » РФ втратила більше14200 військових З 24 лютого до 18 березня втрати окупантів склали більше 14200 військових, 1448 бронемашин, 879 одиниць автотехніки, 112 гелікоптерів, 93 літаки 72 РСЗВ та 43 засоби ППО Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти орієнтовно втратили: танків — 450 од;

бойових броньованих машин — 1448 од;

артилерійських систем — 205 од;

РСЗВ — 72 од;

засоби ППО — 43 од;

літаків — 93 од;

гелікоптерів — 112 од;

автомобільної техніки — 879 од;

кораблів/катерів — 3 од;

цистерн із ПММ — 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12;

спеціальної техніки — 11. Дані уточнюють. Підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.