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Президент Байден провел двухчасовую беседу с председателем Си

В центре обсуждения американского и китайского лидеров была война в Украине и двусторонние отношения

В пятницу состоялся телефонный разговор президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Он продолжался около двух часов.

В центре обсуждения, сообщают Associated Press и Reuters, была война в Украине. Перед разговором Байдена и Си в Белом доме отметили, что американский лидер надеется удержать Пекин от оказания какой-либо военной или экономической помощи России из-за введенных против нее санкций.

Кремль опровергает сообщения, что Россия обратилась к Китаю за помощью.

В ходе беседы, сообщает Reuters, Си Цзиньпин сказал Джо Байдену, что Китай не хотел бы видеть продолжения войны в Украине.

Ранее, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что подобный разговор — это «часть наших постоянных усилий по поддержанию открытых линий связи» между Соединенными Штатами и Китаем».

Псаки также сообщила, что Байден намерен расспросить Си о «риторической поддержке» Пекином Путина и «отсутствии осуждения» жестокого вторжения России в Украину.

Сегодня же, власти КНР снова озвучили свои призывы к переговорам и пожертвованиям гуманитарной помощи для Украины, обвинив США в том, что они «провоцируют» Россию и «способствуют конфликту» путем поставок вооружений Киеву.

Ранее, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила в интервью телекомпании MSNBC, что китайский лидер должен сказать Владимиру Путину, чтобы тот «положил конец кровопролитной войне» в Украине.

«Китай должен стоять на правильной стороне истории. Он должен гарантировать, что он не подорвет, ни в финансовом, ни в каком-либо другом отношении, действие санкций, которые были наложены на Россию», — сказала Шерман.

Агентство Reuters ссылается на китайские государственные медиа, которые сообщают, что Си заявил Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям на Украине, не отвечают ничьим интересам.

18 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

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