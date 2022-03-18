Портові працівники Швеції оголосили блокаду російських суден

Шведська профспілка портових працівників вирішила ініціювати блокаду суден, що пов’язані з Росією.
Про це, як пише «Європейська правда«, повідомляє SVT.
Два тижні тому профспілка портових робітників Швеції надіслала лист міністру інфраструктури Томасу Енероту із закликом припинити обслуговувати російські та пов’язані з Росією судна в шведських портах — інакше вони самі ініціюють блокаду.
На зборах у четевер керівництво профспілки вирішило втілити обіцянку у життя.
Блокада пошириться на судна, що прямують у Росію та з Росії, судна, що перевозять російські товари, та судна, що належать Росії.
Блокада означає, що всі розвантажувально-навантажувальні роботи, буксирування та швартування суден будуть заблоковані у шведських портах.
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