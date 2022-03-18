Польща представить ідею миротворчої місії в Україні на самітах НАТО і ЄС

Уряд Польщі готується представити ідею миротворчої місії в Україні на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради.
Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на агентство PAP.
«Я розумію, що зараз серед деяких країн Західної Європи панують стримані настрої, мені сумно про це говорити, але я переконаний, що подальший тиск у майбутньому може призвести до того, що буде організована така місія, яка убезпечувала б територію України, ще не захоплену Росією», — сказав він.
За його словами, не йдеться про місію, яка мала би вступити у безпосередній конфлікт з Росією.
Речник польського уряду анонсував, що така пропозиція буде представлена на позачерговому саміті НАТО на наступному тижні і на засіданні Європейської ради.
«Тут не буде легких і швидких рішень, але щоб робити такі кроки, вже зараз слід випрацьовувати різні варіанти», — зазначив Мюллер.
Leave a Reply