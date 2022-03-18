Норвегія готується прийняти до 100 тис. українських біженців

Про це заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стоере, передає Reuters.

«Норвегія вважає, що країна прийме близько 30 тис. українських біженців цього року, але готується до ситуації, в якій може прибути до 100 тис., оскільки більше людей втечуть від російського вторгнення», — розповів він у парламенті.

Якщо до Норвегії прибудуть 100 тис. українців, їх доведеться розміщувати на спортивних аренах, складах і навіть у наметах.

Зараз до країни приїхало близько 2 тис. біженців. Уряд повідомив, що незабаром розмістить іще 5250 українців, зокрема тих, хто спочатку поїхав до Молдови, і 550 людей, які потребують медичної допомоги.