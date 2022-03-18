 
«  
  »

Норвегія готується прийняти до 100 тис. українських біженців

Норвегія

Про це заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стоере, передає Reuters.

«Норвегія вважає, що країна прийме близько 30 тис. українських біженців цього року, але готується до ситуації, в якій може прибути до 100 тис., оскільки більше людей втечуть від російського вторгнення», — розповів він у парламенті.

Якщо до Норвегії прибудуть 100 тис. українців, їх доведеться розміщувати на спортивних аренах, складах і навіть у наметах.

Зараз до країни приїхало близько 2 тис. біженців. Уряд повідомив, що незабаром розмістить іще 5250 українців, зокрема тих, хто спочатку поїхав до Молдови, і 550 людей, які потребують медичної допомоги.

18 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  