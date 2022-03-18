Наступальні спроможності ворога надламано: окупантів відкинули від Харкова, на Київщині росіяни несуть втрати

Про це Денисенко сказав у етері Еспресо.TV.

«Наступальні спроможності ворога надламані. За останні 2 дні російські окупанти з гордістю відрапортували, що вони захопили аж одне село на межі Донецької області. Хоча ми розуміємо, що на сході України ключовими є Маріуполь, Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк. І в Маріуполі, і в Рубіжному ворог закріплює позиції на околицях міст», — розповів Денисенко.

Радник міністра внутрішніх справ зауважив, що на Київському напрямку упродовж останніх днів вдалося знищити велику кількість росіян і техніки ворога в районі міст Ірпінь, Буча, Гостомель. Окупанти, своєю чергою, зосереджують сили з боку Броварів.

«Російські окупанти намагаються обстрілювати населені пункти в районі Вишгорода, північ Київщини. Але ми достатньо ефективно з ними там боремося. Ключове — що вдалося відкинути росіян від Харкова, успішно провести операцію в останні дні бля Ізюма. Зараз окупанти перегруповуються поблизу Чернігова, щоб в обхід міста кудись рухатися», — додав Денисенко.