На Сумщині 6-річний хлопчик передав ЗСУ квадрокоптер, який отримав на день народження

На Сумщині 6-річний хлопчик передав Збройним Силам України квадрокоптер, який отримав на свій день народження.
Про це повідомляють Освітньому центрі Верховної Ради.
“Юний козак із Кролевця довго мріяв про квадрокоптер. І батько подарував його на день народження”, – йдеться в повідомленні.
Однак, почувши, що українські військові потребують таких дронів, хлопчик сам проявив ініціативу і захотів віддати їм свій подарунок.
“Тату, давай подаруємо нашим військовим. Їм потрібніші. Вони ж нас захищають”, – сказав він.
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