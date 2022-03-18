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На Сумщині 6-річний хлопчик передав ЗСУ квадрокоптер, який отримав на день народження

На Сумщині 6-річний хлопчик передав Збройним Силам України квадрокоптер, який отримав на свій день народження.

Про це повідомляють Освітньому центрі Верховної Ради.

“Юний козак із Кролевця довго мріяв про квадрокоптер. І батько подарував його на день народження”, – йдеться в повідомленні.

Однак, почувши, що українські військові потребують таких дронів, хлопчик сам проявив ініціативу і захотів віддати їм свій подарунок.

“Тату, давай подаруємо нашим військовим. Їм потрібніші. Вони ж нас захищають”, – сказав він.

18 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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