На правому березі Дніпра росіян відкинули на 70 км від Києва, — заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ

Про це на брифінгу сказав заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич, передає УНІАН.

Він повідомив, що захоплення Києва — це одне з найголовніших стратегічних завдань для ворога.

«Ми повністю зірвали плани ворога. На сьогодні по правому березі річки (Дніпро) ворог зупинений майже на 70 км і смуга зовнішнього кільця розширена до 70 км, що унеможливлює ведення вогню по Києву, окрім ракет», — наголосив Грузевич.

«По лівому березі було невеличке просування, але зараз ми його ліквідували. Так що можете бути спокійними. Але ворог перейшов до другої тактики: цинічно розстрілює нашу інфраструктуру», — заявив Грузевич.

Також він сказав, що кожне місто біля Києва готується як вузол супротиву.

«Можу вас запевнити, що ворог далі не піде. Він буде зупинений. Одностайно усі громади заявляють, що ворога вони далі не пропустять», — наголосив Грузевич.

Він повідомив, що створено угруповання військ для оборони Києва та Київської області.

«Створено два кола оборони, на яких ворог зупинений і не має успіху. На деяких напрямках, а це Броварський і Бориспільський напрямок, ворог взагалі відмовився від активних наступальних дій», — наголосив Грузевич.