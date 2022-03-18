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На Київщині запровадили комендантську годину з 20:00 18 березня до 7:00 19 березня

У Київській області ввели комендантську годину з 20:00 18 березня до 7:00 19 березня, людям без спецперепусток заборонили пересуватися вулицями

Про це йдеться на сайті Київської ОВА.

Комендантська година триватиме з 20:00 18 березня до 7:00 19 березня по всій Київській області.

У цей час людям без спецперепусток і посвідчень особи заборонено вулицями транспортом або пішки та перебувати у громадських місцях.

«Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Такі заходи вимушені. У першу чергу, вони направлені на безпеку мешканців регіону», — наголосив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.

18 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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