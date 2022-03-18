Миграционная служба возобновляет свою работу в безопасных районах страны

Государственная миграционная служба Украины возобновляет свою работу в безопасных районах страны.

«Территориальные органы и территориальные подразделения ГТС, находящиеся в безопасных районах, где не ведутся активные боевые действия, возобновляют работу по приему и предоставлению административных услуг, в частности, документов для оформления ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вид на постоянное и временное проживание», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также Миграционная служба будет осуществлять вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, продлевать срок действия загранпаспортов и вносить сведения о детях, в частности, речь идет о вклеивании фотографии в загранпаспорт родителей, что дает возможность гражданам свободно пересекать границу.

«Отныне граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в определенный орган ГМС, работающих с учетом соблюдения безопасности условий военного положения», — говорится в сообщении.