Курс Ethereum к рублю: какие факторы влияют на стоимость

ETH, по сути, является распределенной вычислительной платформой и имеет открытый исходный код. Она основана на blockchain с функциональностью скриптов.
Данная криптовалюта появилась на рынке в 2015 году и по сей день, наравне с Биткоином занимает лидирующие позиции в рейтингах. Кроме того, эфириум активно используется на большинстве крупных бирж. По этим причинам, инвесторам и трейдерам всегда полезно знать курс Ethereum к рублю. Эти данные можно найти в интернете на специализированных площадках, находящихся в открытом доступе. Как правило, на таких сайтах публикуются актуальные котировки и графики изменений курса за определенный период времени, например, неделю, месяц или даже 5 лет.
Факторы, влияющие на стоимость Ethereum
Курс Ethereum к рублю определяется следующими факторами:
- Обстановка на рынке криптовалют.
- Заинтересованность пользователей блокчейном ETH.
- Экономическая ситуация в России и непосредственно в мире.
- Динамика роста котировок фиатной валюты.
Стоимость цифрового актива формируются на криптобиржах. По этой причине на разных сайтах котировки могут иметь различия. На специализированных порталах и в рейтингах можно найти торговые площадки, оптимально соответствующие запросу конкретного трейдера. Это позволит ему подобрать наиболее выгодные условия обмена эфириума на рубли.
Если говорить о средневзвешенном курсе, то на данный момент 1ETH = 268 466,34₽. Данные показатели рассчитываются и формируются автоматически путем аналитики обстановки на всех крупных криптобиржах.
Минимум и максимум стоимости Ethereum в рублях
Наименьшие и наибольшие показатели за последнее время выглядят примерно таким образом:
- Сутки: 267 873,56 – 295 707,41₽.
- Неделя: 267 873,56 – 331 672,94₽.
- Месяц: 198 971,26 – 341 551,44₽.
Единых и постоянных расчетов нет и быть не может, поскольку котировки криптовалютных активов меняются крайне быстро. Трейдеры и пользователи, занимающиеся инвестированием, выбирают оптимальные моменты для приобретения эфириума исходя из аналитики и сравнения показателей на разных порталах.
Перед покупкой ETH следует помнить, что каждая криптовалюта подразумевает создание соответствующего электронного кошелька. Его можно скачать на официальных платформах и подобрать в зависимости от устройства, которое планируется использовать: смартфон, планшет, стационарный компьютер и пр.
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