Греція хоче відбудувати розбомблений окупантами пологовий будинок у Маріуполі

Греція запропонувала відбудувати знищений окупантами пологовий будинок у Маріуполі.
Про це повідомив у твіттері прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
«Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі —у центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символі варварства війни», — написав він.
Відзначимо, що російські війська цинічно розбомбили пологовий будинок у Маріуполі 9 березня.
Раніше міністр культури Італії Даріо Франческіні заявив, що його країна готова відновити знищений російськими загарбниками драмтеатр у Маріуполі.
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