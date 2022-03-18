Німеччина цього року готова замістити половину російського газу Страны Балтии выслали 10 российских дипломатов » Греція хоче відбудувати розбомблений окупантами пологовий будинок у Маріуполі Греція запропонувала відбудувати знищений окупантами пологовий будинок у Маріуполі. Про це повідомив у твіттері прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. «Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі —у центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символі варварства війни», — написав він. Відзначимо, що російські війська цинічно розбомбили пологовий будинок у Маріуполі 9 березня. Раніше міністр культури Італії Даріо Франческіні заявив, що його країна готова відновити знищений російськими загарбниками драмтеатр у Маріуполі.