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Греція хоче відбудувати розбомблений окупантами пологовий будинок у Маріуполі

Греція запропонувала відбудувати знищений окупантами пологовий будинок у Маріуполі.

Про це повідомив у твіттері прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

«Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі —у центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символі варварства війни», — написав він.

Відзначимо, що російські війська цинічно розбомбили пологовий будинок у Маріуполі 9 березня.

Раніше міністр культури Італії Даріо Франческіні заявив, що його країна готова відновити знищений російськими загарбниками драмтеатр у Маріуполі.

18 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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